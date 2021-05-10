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ياسمين رئيس تشوق جمهورها لأغنية جديدة مع حسن شاكوش

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو يجمعها بمطرب المهرجانات حسن شاكوكش، أكدت خلاله على تحضيرها لمفاجأة قوية معه وبالتعاون مع شركة مزيكا.


وعلقت ياسمين رئيس على الفيديو قائلة:"تفتكروا بنعمل إيه؟" ونال ذلك على استحسان عدد كبير من جمهورها.

وحققت ياسمين رئيس خلال السباق الرمضانى نجاحًا قويًا ببطولتها لمسلسل "ملوك الجدعنة"، وتجاوز فيديو رقصها على أغنية كل يوم فى أحداث المسلسل 6 ملايين مشاهدة، وتصدّرت التريند على جوجل وتويتر أكثر من مرة.

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