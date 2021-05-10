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عشرات القتلى والجرحى بانفجار حافلة جنوبي أفغانستان

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:35 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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قتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات آخرين، جراء تفجير استهدف حافلة ركاب جنوبي أفغانستان.

 

وبحسب غول إسلام سيال المتحدث باسم حاكم إقليم زابل، وقع الانفجار، في وقت متأخر من ليل الأحد، وتسبب في إصابة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.

 

وأصدرت وزارة الداخلية الأفغانية، بيانًا قالت فيه إن الحافلة تم استهدافها بقنبلة زرعت على جانب الطريق، محملة حركة "طالبان" مسؤولية الحادث.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأفغانية مقتل شخصين وإصابة 9 آخرون في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف حافلة في منطقة بول ماتاك في إقليم بروان.

 

وأوضح رئيس مستشفى بروان، أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، وبينهم نساء وأطفال.

 

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عشرات القتلى والجرحى حافلة انفجار أفغانستان

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