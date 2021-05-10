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كارتيرون يستقر بشكل نهائي على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الدوري

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا ثقيلًا على فريق الأهلي، على ملعب القاهرة الدولي اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيواجه به الأهلي، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق شيكابالا.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، حميد أحداد، أشرف بن شرقي.

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كارتيرون يستقر بشكل نهائي على تشكيل الزمالك الزمالك ضد الأهلي في الدوري

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