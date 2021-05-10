موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

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موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي
الإثنين 10/مايو/2021 - 08:38 ص
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة ميلان المقبلة أمام تورينو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها على ملعب أولمبيكو دي تورينو.
وكانت مباراة الدور الأول بين ميلان وتورينو انتهت بفوز الروسونيري بهدفين نظيفين.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة تورينو وميلان مساء الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع مساءً مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وخطف ميلان من يوفنتوس فوز ثمين في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة لتساعده في مشواره للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن ميلان خطف المركز الثالث برصيد 72 نقطة بينما تراجع يوفنتوس إلى المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة ليحافظ الروسونيري على حظوظه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
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