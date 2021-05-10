موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة ميلان المقبلة أمام تورينو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها على ملعب أولمبيكو دي تورينو.





وكانت مباراة الدور الأول بين ميلان وتورينو انتهت بفوز الروسونيري بهدفين نظيفين.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة تورينو وميلان مساء الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع مساءً مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





وخطف ميلان من يوفنتوس فوز ثمين في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة لتساعده في مشواره للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.





يذكر أن ميلان خطف المركز الثالث برصيد 72 نقطة بينما تراجع يوفنتوس إلى المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة ليحافظ الروسونيري على حظوظه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.