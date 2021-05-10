موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي

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موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي
الإثنين 10/مايو/2021 - 09:41 ص
ريهام عبد المحسن
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يتطلع عشاق يوفنتوس لمتابعة مباراة فريقهم المقبلة أمام ساسولو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها على ملعب مابي.
وكانت مباراة الدور الأول بين يوفنتوس وساسولو انتهت بفوز السيدة العجوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لساسولو.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو مساء الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع مساءً مساءً بتوقيت الإمارات.
وخسر يوفنتوس من ميلان في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة ليواصل مسلسل نتائجه السلبية في الموسم الحالي.
يذكر أن يوفنتوس تراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بينما خطف ميلان المركز الرابع برصيد 72 نقطة ليبتعد اليوفي عن المراكز الأربعة الأولى والمؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
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