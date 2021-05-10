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موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يتطلع عشاق يوفنتوس لمتابعة مباراة فريقهم المقبلة أمام ساسولو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها على ملعب مابي.

وكانت مباراة الدور الأول بين يوفنتوس وساسولو انتهت بفوز السيدة العجوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لساسولو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو مساء الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع مساءً مساءً بتوقيت الإمارات.

وخسر يوفنتوس من ميلان في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة ليواصل مسلسل نتائجه السلبية في الموسم الحالي.

يذكر أن يوفنتوس تراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بينما خطف ميلان المركز الرابع برصيد 72 نقطة ليبتعد اليوفي عن المراكز الأربعة الأولى والمؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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