تعرف على أرقام الأهلي في الدوري قبل مواجهة الزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد القاهرة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام الأهلي في الدوري قبل مواجهة الليلة:





الأهلي خاض حتى الآن 18 مباراة في الدوري المصري الممتاز، ويتبقى له لقائين مؤجلين، فاز في 12 مباراة، وخسر في لقائين، وتعادل في 4 مباريات.





دخل مرمى الأهلي حتى الآن في مسابقة الدوري المصري الممتاز 13 هدف، وسجل لاعبوه 34 هدف في مرمى المنافسين.





ويعتلي محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف، ويليه حسين الشحات برصيد 4 أهداف، ومحمود كهربا بنفس عدد الأهداف.





جدير بالذكر أن الأهلي في لقاء الدور الأول أمام الزمالك، استطاع أن يحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت يوم الثامن عشر من شهر إبريل الماضي.





ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعهم خلال 18 مباراة.