انفوجراف.. ما هى زكاة عيد الفطر؟ وما مقدارها؟



بحلول عيد الفطر المبارك تزداد الأسئلة حول زكاة عيد الفطر ومنها شروطها ومقدارها ووقتها وكذلك الحكمة من زكاة الفطر وفى هذه السطور سوف نعرض لكم أهم الأسئلة المنتشرة التى يتساءلها كل مسلم يريد أن يخرج زكاة عيد الفطر وإجاباتها.



وزكاة الفطر هى الزكاة التى يجب اخراجها قبل صلاة عيد الفطر، وهي تجب على كل مسلم ومسلمة وعلى من يعول ولو كان طفلًا حديث الولادة يخرج أبواه عنه زكاة الفطر.



حيث قال عبد الله ابن عمر (رضى الله عنه) "فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين: حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير ".



والمستحقون لها هم الفقراء والمساكين حيث يُوسع عليهم في هذه الأيام، وهم أيضًا يخرجون زكاة فطرهم.



مقدار زكاة عيد الفطر بحد أدنى كما حددها الأزهر الشريف ١٥ جنيها لكل فرد وهي ما يعادل حوالى ٢,٥ كيلوجرام من القمح.



تخرج زكاة عيد الفطر عند غروب شمس آخر يوم من رمضان اى بطلوع فجر يوم العيد وإذا تأخرت الزكاة عن صلاة العيد بغير عذر" حرام يأثم فاعله".



ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم او يومين، والحكمة منها تطهير الصائم من زلل اللسان والأقوال غير المقبولة بالإضافة إلى إطعام الفقراء والمساكين حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات.