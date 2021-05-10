التموين تكشف حقيقة إضافة مواليد جدد إلى البطاقة التموينية







وأشار "مدكور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الخدمة تجعل المستفيد يستفيد بخبز وتموين بدلا من خبز فقط، موضحا أنه يمكن لصاحب البطاقة إضافة زوجة واحدة فقط، و3 أبناء بحد أقصى، معلقا: "لو ضاف زوجة يضيف طفلين، ولو مضافش الزوجة يضيف 3 أطفال".



وأضاف أن هذه الآلية يطلق عليها إضافة أفراد، وتختلف كليا عن إضافة المواليد لأنها تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وزيادة الميزانية المخصصة للدعم.



قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إنه لا يوجد إضافة مواليد جدد إلى منظومة البطاقة التموينية في الوقت الحالي، موضحا أنه يتم إضافة أفراد غير مستفيدين بالتموين للأسر الأولى بالرعاية، حيث أنهم بدأوا بإضافة شريحة تجريبية وهم الأقل من 1500 جنيه دخلا للموظف، وأقل من 1200 جنيه لأصحاب المعاشات.