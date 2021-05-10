زفيريف يفوز على بريتيني ويحرز لقبه الثاني في مدريد

أكد ألكسندر زفيريف مؤهلاته كمرشح لإحراز لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه 6-7 و6-4 و6-3 على الإيطالي ماتيو بريتيني في نهائي بطولة مدريد المفتوحة ليحقق لقبه الرابع في سلسلة بطولات الأساتذة اليوم الأحد.





وخسر الألماني زفيريف، الذي هزم رفائيل نادال ودومينيك تيم المتخصصين في الملاعب الرملية في طريقه للنهائي، أول مجموعة له في البطولة، لكنه قاتل تحت السقف المغلق باستاد مانولو سانتانا ليحرز لقبه الأول على ملاعب رملية منذ 2019.





ولم يظهر بريتيني أي علامات على التوتر في أول نهائي له ببطولات الأساتذة ووجه الضربة الأولى بفوزه بالمجموعة الأولى المتقلبة بعد شوط فاصل، حيث فرط في البداية في تقدمه 5-صفر قبل أن ينقذ نقطة لخسارة المجموعة.





لكن زفيريف، الفائز باللقب في مدريد عام 2018، رد بقوة في المجموعة الثانية وكسر إرسال اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 25 عاما في الشوط التاسع ليلجأ اللاعبان إلى مجموعة فاصلة.





وأضاع اللاعب الإيطالي نقطة لكسر إرسال منافسه الألماني والنتيجة 2-2 في المجموعة الأخيرة، ثم فقد إرساله ليقترب زفيريف من اللقب.





ولم يتراجع اللاعب الألماني المصنف الخامس بالبطولة وكسر إرسال بريتيني مجدداً ليحسم انتصاره في ساعتين و40 دقيقة.





وسيحول زفيريف تركيزه إلى روما الأسبوع المقبل قبل أن يواصل سعيه إلى تحقيق لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة، حيث لم يتجاوز مطلقا دور الثمانية في رولان غاروس.