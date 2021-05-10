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ألمانيا تسجل 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الإثنين، 6922 إصابة جديدة بكورونا المستجد، لترتفع الحصيلة إلى 3.527.251 ملايين.

 

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفعت الوفيات إلى 84829 بعد تسجيل 54 وفاة جديدة.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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