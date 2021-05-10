فورمولا وان.. هاميلتون يفوز بلقب سباق إسبانيا

أحرز البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم لقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى اليوم الأحد، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.





وتصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بول السباق حتى الأمتار الأخيرة، لكن هاميلتون تألق في الوقت المناسب ليفوز بالسباق.





وبدأ هاميلتون السباق من مركز الانطلاق الأول في إنجاز حققه للمرة رقم 100 في مسيرته التي شهدت تتويجه بلقب بطولة العالم سبع مرات من قبل.





وجاء فيرستابن في المركز الثاني يليه الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز الثالث.





وبعد معركة شرسة مع فيرستابن، فيما يتعلق باستراتيجة التوقف في مركز الصيانة، حسم هاميلتون الفوز الثالث له هذا الموسم والثامن والتسعين في مسيرته.





ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه فيرستابن.





وعادل هاميلتون الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر في الفوز بلقب سباق إسبانيا للمرة السادسة.

وقال هاميلتون "شعوري رائع بعد هذا، أشعر بقدرتي على الانطلاق مجدداً".





واقتنص فيرستابن الصدارة من هاميلتون في المنعطف الأول واحتفظ السائق الهولندي بالصدارة بعد التوقف في مركز الصيانة للمرة الأولى لكن هاميلتون استفاد من إطاراته الجديدة وقلص الفجوة مع فيرستابن بشكل كبير.





وكانت الفرصة مواتية أمام هاميلتون لاستعادة الصدارة من فيرستابن عقب دخول سيارة الأمان للمضمار بسبب التوقف المفاجئ لسيارة يوكي تسونودا سائق الفار توري، لكن مناورة السائق البريطاني لم تفلح.





واتبع مرسيدس استراتيجية التوقف مرتين في مركز الصيانة لتغيير الإطارات وتراجع السائق البريطاني للمركز الثالث خلف بوتاس لكنه نجح سريعاً في تجاوز زميله الفنلندي، ثم استغل نظام الحد من قوة السحب في طريقه لتجاوز فيرستابن.





وقال هاميلتون "كنت في مطاردة، كنت قريبا للغاية لكن لم أكن متأكداً من قدرتي في المحافظة على الإطارات، كانت مراهنة لكن استراتيجية رائعة من الفريق".





من جانبه أوضح فيرستابن "عندما دخلوا لمركز الصيانة مرة أخرى، أدركت أن الأمور انتهت ، كنت أعاني بالفعل مع الإطارات".





وأضاف "لديهم قدر أكبر من السرعة في سيارتهم، حتى لو كنا قد دخلنا مركز الصيانة للمرة الثانية، فعلت كل ما بوسعي".





وحل تشارلز لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع وجاء زميله كارلوس ساينز في المركز السابع خلف سيرخيو بيريز سائق ريد بول ودانييل ريتشياردو سائق مكلارين.





وجاء لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثامن يليه استيبان اوكون سائق البين في المركز التاسع، ثم بيير جاسلي سائق الفا توري في المركز العاشر.





وحل الألماني سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات وسائق أستون مارتين في المركز الثالث عشر وجاء مايك شوماخر في المركز الثامن عشر خلف فرناندو الونسو.





السباق التالي لفورمولا1 سيكون سباق جائزة موناكو الكبرى يوم 23 مايو (أيار) الجاري في مونت كارلو.



