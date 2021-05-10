المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، حيث قامت بإقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، فضلًا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة واقتحام منازلهم، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وأكد المرصد، على أن هذه الانتهاكات التي تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تمثل جرائم ضد الإنسانية وتستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها، محملًا قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسئولة التي تستفز مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، كما تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.



