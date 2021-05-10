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محي إسماعيل عن ظهوره مع رامز: والمصحف مكنتش رايح له .. وعيطت طول الحلقة

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشف الفنان محي إسماعيل، تفاصيل موافقته على الظهور في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال في شهر رمضان، أوضح: "والمصحف الشريف مكنتش رايح له، وهو أخطأ لما زقني في المياه، أنا مبعرفش أعوم، وطول الحلقة كنت بعيط وبقوله أنا بخاف من المياه، فهو زقني".

وأضاف إسماعيل في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "العنف أصبح جزء جامد جدًا من تركيبة المجتمع، لدرجة إن في طفلة صغيرة قاعدة جنبي بتتفرج عليّ، فبتضحك، ولما سألتها، قالت لي بص رامز بيضحك فيك ايه .. لأنها طول النهار بتتفرج على الألعاب اللي فيها عنف، فبقى شيء عادي".
 
وتابع محي إسماعيل: "ظهوري مع رامز موقف وعدى، أو موقف أعديه برغبتي أنا".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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