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النصر السعودي يقرر عودة نجمه المعار وقيده آسيويا

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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قررت إدارة نادي النصر السعودي عودة اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بعد إعارته لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن ماشاريبوف سيتم قيده في قائمة النصر بدلا من الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

كما أوضحت الصحيفة أن البرازيلي مانو مينيز، مدرب النصر، أكد حاجته لخدمات اللاعب الأوزبكي، خاصة في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، التي ستقام في منتصف سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر ستقوم بتسجيل ماشاريبوف في قائمته الآسيوية بدلًا من الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويبدو قريبا بشدة من الرحيل عن الفريق.

وتأهل النصر إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، بعد تصدره منافسات المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن السد القطري "الوصيف".

ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني في دور الـ16 من البطولة.

وتعاقد النصر مع ماشاريبوف، البالغ من العمر 27 عاما، في يناير الماضي، قادما من باختاكور الأوزبكي، حيث كان من المقرر أن يتم قيده في قائمة الفريق، لكن النادي تم حرمانه من التعاقدات بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة ليتم إعارة اللاعب إلى شباب الأهلي دبي.

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