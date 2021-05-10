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الصحف الإنجليزية تشيد بتألق صلاح مع ليفربول

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أشادت الصحف الإنجليزية بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وذلك عقب تألقه مع الريدز في مباراته أمام ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من صناعة هدف في شباك ساوثهامبتون ليقود ليفربول للفوز في المباراة بهدفين نظيفين.

وقامت الصحف الإنجليزية بتقييم كل لاعب من ليفربول أمام ساوثهامبتون بحسب الدرجات من 1 إلى 10.

وحصل النجم المصري على تباين في التقييم بين 6 و7 و8 درجات ليصل متوسط تقييمه من جميع الصحف والمواقع إلى 7 درجات من أصل 10 درجات.

وكان البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول هو أفضل لاعبي الحمر من وجهة نظر الصحف الإنجليزية، حيث وصل تقييمه إلى 8 درجات.

يذكر أن محمد صلاح يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين نجم توتنهام الذي سجل حتى الآن 21 هدف.

ويمتلك محمد صلاح رصيد من الأهداف في الموسم الحالي يبلغ 29 هدف، حيث سجل 20 هدف في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في كأس إنجلترا و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة عن 34 مباراة.

ويطمح ليفربول في حجز أحد المراكز الأربعة الأولى ليشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه مانشستر يونايتد الخميس المقبل ثم سيواجه ويست بروميتش وبعدها بيرنلي وأخيرًا كريستال بالاس.

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صلاح مع ليفربول الصحف الإنجليزية تشيد بتألق صلاح الصحف الإنجليزية

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