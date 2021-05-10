تعرف على أرقام الزمالك في الدوري قبل مواجهة الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق صافرة بداية مباراة القمة عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويعرض " الفجر الرياضي" أرقام الزمالك قبل مواجهة الأهلي:





خاض الزمالك حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، 20 مباراة، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر لقائين.





دخل مرمى الزمالك خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري، 13 هدف، وسجل لاعبوه 35 هدف في مرمى المنافسين.





ويعتلي أشرف بن شرقي قائمة هدافي الزمالك في الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 أهداف، ويليه يوسف إبراهيم أوباما برصيد 8 أهداف.





جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الأهلي والزمالك، يوم الثامن عشر من شهر إبريل الماضي، انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.





ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعد أن لعب 20 مباراة.



