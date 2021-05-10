بعد عرضه بالاختيار.. ماذا تعرف عن حادث الدرب الأحمر؟



شهدت أحداث مسلسل الاختيار عرض حادث الدرب الأحمر الذي وقع في القاهرة عام 2019، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة المصرية.



ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON فى العاشرة مساء وهو أحد الأعمال التى انتجتها شركة سينرجى فى خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق أعلى المشاهدات ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وسيناريو هانى سرحان ومن إخراج بيتر ميمى.





عرضت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لقطات من حادث التفحير الانتحاري الذي وقع فى منطقة الدرب الأحمر، مساء يوم الإثنين 18 فبراير 2019،



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن حادث الدرب الأحمر الإرهابي بعد عرضه في مسلسل الاختيار:





- أسفر عن مقتل الإرهابي الانتحاري، واستشهاد العقيد رامي هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشرطيين محمد أبو اليزيد وخالد محمد، من قوة القطاع.



- تم استشهادهم حال مشاركتهم بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير 2019، وأسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر، والذي فجر نفسه أثناء القبض عليه.



- الانتحارى يدعى الحسن عبدالله، ٣٧ عاما، ومقيم هو وأسرته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقرب من منطقة الغورية والدرب الأحمر، ويحمل جنسية أجنبية.



- الأجهزة الأمنية تمكنت من رصده بعد تنفيذه عملية تفجيرية بميدان الجيزة الجمعة الماضية، بالقرب من مسجد الاستقامة، أثناء عبوره الطريق بدراجته مرتديا كمامة.





- تم رصد الانتحارى بكاميرات المراقبة فى أكثر من منطقة على مدار أسبوع، وتم تحديد مكانه قبل واقعة ضبطه بيومين، حيث تم رصده أثناء مروره من أمام مديرية أمن القاهرة قبل وقوع حادث الدرب الأحمر بساعات، كما تم رصده فى نفس اليوم أثناء مروره من منطقة الحسين بشارع الأزهر، حتى دخل إلى منطقة الغورية، الواقع بها محل سكنه، والتى وقع بها الحادث.





- المتهم انتقل للسكن بمنطقة باب الشعرية عقب تنفيذه حادث الجيزة، ثم انتقل مرة أخرى فى نفس الأسبوع لمسكنه داخل عقار ملك أسرته بمنطقة الغورية، بحارة الدرديرى، وأنه كان يحمل مواد متفجرة ويرتدى جاكيت، ليقوم فى حالة القبض عليه بتفجير نفسه.





- الإرهابى كان ينوى القيام بعملية تفجيرية أمام مديرية أمن القاهرة، والأزهر الشريف، وقام بالمرور أمام المديرية بدراجته ثلاث مرات فى أوقات مختلفة آخرها فى الثالثة عصر يوم الحادث، حيث تم ضبط عبوة ناسفة ومواد قابلة للتفجير داخل شقته، بعد تفجير نفسه.