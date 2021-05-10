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قتلى بإطلاق نار فى ولاية كولورادو الأمريكية

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:13 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أفادت إذاعة "ان بى ار" الأمريكية، اليوم الاثنين، بمقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح على المعازيم فى أحد حفلات عيد الميلاد بولاية كولورادو.

 

وأصدرت الشرطة الأمريكية، بيانًا قالت فيه إن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل فى حديقة منزلية متنقلة على الجانب الشرقى من كولورادو سبرينجز.

 

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن مطلق النار المشتبه به كان صديق إحدى الضحايا فى الحفلة التى حضرها الأصدقاء والعائلة والأطفال.

 

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أنه دخل إلى الداخل وفتح النار قبل أن يطلق النار على نفسه.

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قتلى جرحى اطلاق نار أمريكا

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