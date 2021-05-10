رئيس محكمة النقض يهنئ السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك









أرسل المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض و رئيس مجلس القضاء الأعلى برقية الي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وجاء، مضمونها كالأتي:



يطيب لى وأعضاء مجلس القضاء األعلى وقضاة مصر أن أبعث لفخامتكم بأجمل التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامتكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات، وفقكم هللا وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالى واألمة العربية واإلسالمية.



وكل عام وفخامتكم والشعب المصرى بخير وسالم،،،