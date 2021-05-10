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مياه الدقهلية تهيب بالمواطنين ترشيد استهلاك المياه خلال استعدادات العيد

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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تتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهليى؛ بخالص التهنئة للمواطنين بمحافظة الدقهلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا، وعلى مصرنا الحبية بالخير واليمن والبركات.

وتناشد الشركة السادة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب أثناء أعمال التنظيف والاستعداد للعيد، وذلك لعدم تأثر المواطنين بنهاية الشبكات من ضعف المياه الناتج عن عدم الترشيد في بداية الشبكات.


وترحب الشركة بأي شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين على مدار الـ 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 125

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