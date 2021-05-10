هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية مع بداية جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين ، مع بداية الأداء العرضي وجني أرباح علي أسهم المؤشر الرئيسي والسبعيني.





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10633.8نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2122.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3041.3نقطة