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هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية مع بداية جلسة الإثنين

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:14 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين ، مع بداية الأداء العرضي وجني أرباح علي أسهم المؤشر الرئيسي والسبعيني.

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10633.8نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2122.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3041.3نقطة

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