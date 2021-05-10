التموين تزف بشرى سارة لـ أصحاب الهمم



وأشار "مدكور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن عدد الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية ستتخطى 80 خدمة قريبا، لافتا إلى أن توصيل البطاقة إلى المنزل تعد من أهم الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية المتعلقة بقطاع التموين.



وأوضح أن توصيل البطاقة للمنزل يكون نظير رسوم بسيطة وهى 23.5 جنيه، وتصل البطاقة لصاحبها خلال أقل من أسبوع، منوها بأن استخراج بطاقة جديدة من الخدمات التي تقدم عبر بوابة مصر الرقمية وقد تم إضافة شريحة من الفئات الأولى بالرعاية، وسيتم إضافة شريحة جديدة من الشرائح الأولى بالرعاية، وهم أصحاب الهمم.

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن وزارة التموين كانت سباقة في تقديم خدماتها بشكل إليكتروني، منوها بأنه تم تقديم أكثر من نصف مليون طلب من خلال بوابة مصر الرقمية.