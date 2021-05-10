تراجع أرباح "راية لخدمات مراكز الإتصالات" بنسبة 80% خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن القوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021 ، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباحها بنسبة 80 %، مسجلة صافي ربح بلغ 2.04 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 10.3 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2020.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن أرباح الشركة القابضة خلال الفترة نحو 1.75 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 10.03 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.





فيما بلغت حقوق الحصص غير المسيطرة أرباحاً بقيمة 295.14 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بقيمة 264.02 ألف جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.





وتراجعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 182.86 مليون جنيه، مقابل 193.9 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.



