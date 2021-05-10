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إصابة 10 اشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الشرقي ببني سويف

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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اصيب 10 اشخاص، صباح اليوم الإثنين، في حادث إنقلاب سيارة اجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا، وجرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، فيما فضل 3 مصابين عدم النقل واكدوا على سلامتهم وأن ما بهم سحجات بسيطة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة واخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ8 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم: أحمد علي السيد، مقيم محافظة سوهاج، 30 سنة، مصاب جرح قطعي بالذراع الأيمن، وعبدالله على عبد الملك، مقيم سوهاج، 38 سنة، مصاب جرح قطعى بالذراع الأيمن واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وسيد عبد المجيد، مقيم محافظة سوهاج، 33 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وايمان حسين محمود عارف، مقيم محافظة سوهاج، 29 سنة، مقيمة محافظة سوهاج، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج.

كما أصيب في الحادث: عماد محمود عبد البديع، مقيم محافظة سوهاج، 31 سنة، مصاب سجات وكدمات، ومحمد عماد محمود، طفل، عامان، مصاب سحجات وكدمات، وعبدو عبد الرحمن حسب النبي، مقيم محافظة سوهاج، 30 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، كما تبين اصابة 3 اخرون من ركاب السيارة الميكروباص ورفضوا النقل لتلقي العلاج.

جرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

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