رئيس محكمة النقض يهنئ وزير الأوقاف بمناسبة عيد الفطر المبارك









أرسل المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض و رئيس مجلس القضاء الأعلى برقية إلي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وجاء، مضمونها كالأتي:



يطيب لى وأعضاء مجلس القضاء األعلى وقضاة مصر أن أبعث لسيادتكم بأجمل التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات.



وفقكم الله وسدد خطاكم،،،



وكل عام وسيادتكم بخير وسالم،،،