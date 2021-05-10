Advertisements
تشييع جثمان الموسيقار عبده داغر من مسجد الحصري بأكتوبر
الإثنين 10/مايو/2021 - 10:28 ص
هبة أحمد
Advertisements
رحل عن عالمنا صباح اليوم، الموسيقار المصري العالمي عبده داغر، عن عمر ناهز ٨٥ عامًا، ومن المُقرر أن يتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.
ولد الموسيقار الراحل عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود، فوالده صاحب محل صناعة الأعواد الأشهر في عاصمة الدلتا.
قام والده بتدريب الكثير من مشاهير الموسيقى مثل الموسيقار محمد فوزي والموسيقار بليغ حمدي.
وعرف عبده داغر بصداقته القوية للموسيقار محمد عبدالوهاب والشيخ محمد عمران.
ولد الموسيقار الراحل عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود، فوالده صاحب محل صناعة الأعواد الأشهر في عاصمة الدلتا.
قام والده بتدريب الكثير من مشاهير الموسيقى مثل الموسيقار محمد فوزي والموسيقار بليغ حمدي.
وعرف عبده داغر بصداقته القوية للموسيقار محمد عبدالوهاب والشيخ محمد عمران.
Advertisements