تشييع جثمان الموسيقار عبده داغر من مسجد الحصري بأكتوبر

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الموسيقار المصري العالمي عبده داغر، عن عمر ناهز ٨٥ عامًا، ومن المُقرر أن يتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.





ولد الموسيقار الراحل عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود، فوالده صاحب محل صناعة الأعواد الأشهر في عاصمة الدلتا.



قام والده بتدريب الكثير من مشاهير الموسيقى مثل الموسيقار محمد فوزي والموسيقار بليغ حمدي.



وعرف عبده داغر بصداقته القوية للموسيقار محمد عبدالوهاب والشيخ محمد عمران.