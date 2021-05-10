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الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجًا على الأحداث الأخيرة بالقدس

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:30 ص
الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية
وكالات
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استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجًا على الأحداث الأخيرة بالقدس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وقد أعلنت مصادر فلسطينية، عن مواجهات داخل ساحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 

ولم يتضح سبب اندلاع أعمال العنف في الأقصى، التي نشبت عندما انتشرت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية بأعداد كبيرة بينما كان الآلاف من المصلين المسلمين يؤدون صلاة العشاء في ساحة تلة مترامية الأطراف.

 

 وشوهدت مجموعات كبيرة من المتظاهرين طوال الليل وهي تقذف الحجارة بينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. في وقت من الأوقات، دخلت الشرطة أحد المباني في المجمع، والذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة الذهبية الشهيرة.

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الكلمات المفتاحية

القائم بالأعمال الإسرائيلي الخارجية الأردنية الأردن أحداث القدس

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