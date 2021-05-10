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سعر الدولار اليوم الاثنين 10-5-2021

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10 مايو 2021.

سعر الدولار اليوم الاثنين 10-5-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

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