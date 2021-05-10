حال عدم اجتياز التكميلي.. كل ما تريد معرفته عن اختبار الدور الثاني لطلاب النقل



لعل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، دفع وزارة التربية والتعليم لتقديم تسهيلات كثيرة للطلاب أثناء أداء الامتحانات كانعقاد امتحان تكميلي ثم اختبار دور ثان في حال عدم اجتيازه.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اختبار الدور الثان لطلاب النقل.



١. حددت وزارة التربية والتعليم، موعد اختبار دور ثان في شهر أغسطس المقبل.



٢. يخضع الطالب لاختبار دور ثان في حالة عدم النجاح في الامتحان التكميلي.



٣. امتحان شهر أغسطس لصفوف النقل سيكون في مناهج الفصلين الدراسيين.



٤. يؤدي الامتحان التكميلي الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي).



٥. أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.



٦. وكذلك، الطلاب الذين من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية.



٧. حددت الوزارة، 15 سؤالا اختياريا من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة.



٨. ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، ليكون آخر شهر أبريل هو نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.



وبدأت الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي، بعد امتحانات أبريل.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الثاني التي تشمل امتحاني شهري مارس الماضى وأبريل، تضاف إلى الدرجة التي حصل عليها التلميذ في الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وتحسب بعد ذلك درجة الطالب النهائية.



وأوضحت أن الترم الأول خصصت له الوزارة 50% من درجة المادة، إضافة إلى 50% مخصصة لامتحانى مارس وأبريل بعد إلغاء امتحان مايو الذي كان مقرر له أن يعقد الشهر المقبل.