الري: الإنتهاء من تأهيل 1692 كيلومترًا من الترع حتى الآن

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها اليوم، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 1692.643 كيلومترًا حتى الآن بنسبة تنفيذ بلغت 31.56% بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه جاري العمل على أطوال تصل إلى 5362.599 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية.



وقالت الوزارة خلال البيان إن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها بلغت 8225.931 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه، والذي يهدف الى تحسين إدارة إستخدام المياه ورفع كفاءة الترع المتعبة وضمان وصول المياه إليها.

