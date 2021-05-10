"سكاي نيوز": اندلاع حريق بحقل برقان الكبير في الكويت

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بإصابة شخصين جراء حريق بحقل برقان الكبير في الصحراء الجنوبية الشرقية للكويت.

وكشف قصي العامر الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، عن "اندلاع حريق محدود فجر اليوم في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير مما نتج عنه إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة وقد تم نقلهما على الفور الى مستشفى الأحمدي و هما بحالة مستقرة".

ولفتت العامر، إلى أنه "بسرعة استجابة الفرق المعنية بالشركة والتطبيق الفوري لخطط الطوارئ، تمت السيطرة على موقع الحريق، ولا يوجد أي تأثير على عمليات إنتاج النفط".

وقال إن "الشركة استجابت على الفور بجميع فرقها المعنية من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة لها حسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما تواجد في الموقع فرقة إسناد من قوة الإطفاء العام"، لافتا إلى أنه "كما هو معمول به في مثل هذه الحالات، سوف يتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة بالشركة".