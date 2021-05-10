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عمرو محمود ياسين: أحمد العوضي اختار الفاظًا ساهمت في نجاح "اللي ملوش كبير"

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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كشف عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي يعرض حالياً على الشاشات، عن بعض التفاصيل المتعلقة بالعمل، مُشيرًا إلى أنه
حرص على اختيار ألفاظ قريبة من المواطنين مع أداء قوي للممثل أحمد العوضي.

وأشار عمرو محمود ياسين إلى أنه كتب هذه الكلمات لأحمد العوضي، كما أنه اختار ألفاظا ساهمت في نجاح العمل.

وأوضح عمرو محمود ياسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه بذل جهداً في إختيار كلمات يحبها الجمهور .
وأضاف عمرو ، أن العوضي كان يضع تفاصيل من أجل أداء حركات يحبها الجمهور ونجح في ذلك ، واختار كلمات الأغنية مع الكاتب أيمن بهجت قمر تضم جملة "اللي يختار غلط سكوته يدمره".

وأكد أن العوضي هو من أختار جمله "وحش الكون" وجاءت عفويه منه .

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