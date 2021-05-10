Advertisements

محافظ قنا يكرم 17 عاملا بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي لإخلاصهم في النظافة والتعقيم

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، 17 عاملا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، لتفانيهم في العمل وحرصهم على نظافة وتطهير وتعقيم المسجد بشكل مستمر وخدمة مرتاديه، بمنحهم شهادات تقدير ومكافئات مالية، وذلك في حضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
أوضح محافظ قنا، أن العاملين الذين تم تكريمهم منهم 9 عمال تابعين لمديرية الأوقاف و8 عمال تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا يعملون في مجال الأمن والحراسة بالمسجد، داعيا جميع العاملين بمساجد المحافظة أن يحذوا حذوهم في الاهتمام بنظافة وخدمة رواد المساجد التي يعملون بها.
وأضاف "الداودي" أن تكريم العاملين تقديرا لمجهوداتهم الواضحة وآداهم لعملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة في كافة الظروف التي تمر بها البلاد بما ساهم ذلك في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لاسيما في ظل جائحة كورونا.
وعلى هامش احتفالية التكريم سلم فضيلة الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، لمحافظ قنا برقية تهنئة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

أخبار تهمك

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

منذ حوالي 8 ساعات

الصحف الإنجليزية تشيد بتألق صلاح مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 5 ساعات

ليس الجزيري أو مروان.. كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك ضد الأهلي في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

07:48 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق