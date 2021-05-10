محافظ قنا يكرم 17 عاملا بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي لإخلاصهم في النظافة والتعقيم

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، 17 عاملا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، لتفانيهم في العمل وحرصهم على نظافة وتطهير وتعقيم المسجد بشكل مستمر وخدمة مرتاديه، بمنحهم شهادات تقدير ومكافئات مالية، وذلك في حضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

أوضح محافظ قنا، أن العاملين الذين تم تكريمهم منهم 9 عمال تابعين لمديرية الأوقاف و8 عمال تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا يعملون في مجال الأمن والحراسة بالمسجد، داعيا جميع العاملين بمساجد المحافظة أن يحذوا حذوهم في الاهتمام بنظافة وخدمة رواد المساجد التي يعملون بها.

وأضاف "الداودي" أن تكريم العاملين تقديرا لمجهوداتهم الواضحة وآداهم لعملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة في كافة الظروف التي تمر بها البلاد بما ساهم ذلك في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لاسيما في ظل جائحة كورونا.

وعلى هامش احتفالية التكريم سلم فضيلة الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، لمحافظ قنا برقية تهنئة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

