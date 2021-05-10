أستاذ بـ طب عين شمس يكشف متى تقل فرص انتقال عدوى كورونا (فيديو)



وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن العالم يشهد سباق لإنتاج أكبر كم من اللقاحات لتطعيم المواطنين، لافتا إلى أن التجمعات سبب في زيادة أعداد الإصابات، منوها بأنه كلما ازداد عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح في دولة ما، تقل نسب الإصابة والوفيات بها، مسترشدا بما حدث في إنجلترا بعد حصول نسبة كبيرة من مواطنيها على اللقاح.



ولفت إلى أنه إذا وصلت نسبة متلقي اللقاح في دولة ما إلى 70% من مواطنيها فأن فرص انتشار العدوى ستقل جدا، منوها بأن من أصيبب بفيروس كورونا يمكن الحصول على اللقاح من شهر إلى 3 شهور من التعافي.



قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن لقاحات كورونا استطاعت أن تمنع الوفيات، وتقلل نسبة الإصابة بالعدوى، والاحتياج لدخول المستشفيات بنسبة تجاوزت 95%.