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البريد المصري يفوز بجائزة التميز من الاتحاد العالمي

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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فاز البريد المصري بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع" على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوي الدولي جاء ذلك بعد تطبيق اعلي معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان فوز البريد المصري بهذه الجائزة يمثل تجسيداً واضحاً للدور الدولي الذي قام به البريد خلال الفترة الماضية ويؤكد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.

واوضح الدكتور شريف فاروق ان معايير الحصول على هذه الجائزة معايير عالمية تأتي بناء على مؤشرات آداء رئيسية عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمي وتشمل الرد على الاستعلامات الواردة في المواعيد المحددة بنسبة لا تقل عن ٩٨٪؜ واستقبالها ومعالجتها ايجابياً، الامر الذي تطلب جهداً كبيراً من فريق العمل للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.

وفي نفس السياق تسلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري خطاب تهنئة من السفير بشار حسين مدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريدي العالمي يهنئ فيه البريد المصري علي حصوله علي جائزة "تعاونيات البريد السريع" وحصوله علي شهادة التميز بعد تحقيقه طفرة كبيرة في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي  قائلاً : " لقد أظهر مركز خدمة عملاء البريد المصري الخاص بخدمة البريد السريع الدولي التزاماً عالي المستوى علي المستويين الاقليمي والدولي وذلك بتقديم خدمة ممتازة و متميزة لكافة شركائه الدوليين الاعضاء في شبكة البريد السريع الدولية و ذلك باستيفائه كافة معايير الجدارة التي تأهل بموجبها للحصول على الجائزة "

كما أشاد الدكتور شريف فاروق بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في انجاز العمل بالدقة والجودة المطلوبة من أجل رفع اسم مصر عالياً بين الدول المشاركة في اتحاد البريد الافريقي والعالمي.


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