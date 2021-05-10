رياح محملة بالأتربة.. اعرف طقس الإمارات اليوم





حالة الطقس في الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً خاصة شرقاً مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 10-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.