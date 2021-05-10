Advertisements

تعرف على خريطة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أوضحت الأرصاد الجوية أن هناك ظواهر جوية ستشهدها البلاد بداية من اليوم الإثنين 10 مايو 2021 إلى السبت 15 مايو 2021، متمثلة في نشاط الرياح والأمطار.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- يوم الاثنين 10 مايو:

تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

 - يوم الثلاثاء 11 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 12 مايو :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 13 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 14 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- يوم السبت 15 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

أخبار تهمك

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بـ طب عين شمس يكشف متى تقل فرص انتقال عدوى كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 12 ساعة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 4 ساعات

الصحف الإنجليزية تشيد بتألق صلاح مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

07:48 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق