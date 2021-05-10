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المحكمة الدستورية العليا السورية تعلن أسماء المرشحين النهائيين لانتخابات الرئاسة

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:22 ص
سوريا
سوريا
وكالات
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 أعلنت المحكمة الدستورية العليا السورية، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين النهائيين لانتخابات الرئاسة وهم: بشار الأسد، وعبد الله عبد الله، ومحمود مرعي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان البرلمان السوري أعلن عن فتح باب الانتخابات يوم الأحد الماضي، فيما حدد حمودة، موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو 2021.

 

وقد فتح البرلمان السوري، باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من الاثنين 19 أبريل، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 أبريل الحالي.

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