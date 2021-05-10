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القوى العاملة: العمال يساهمون بأكثر من 70% من جهد تنفيذ خطة التنمية 2030

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن التنظيمات النقابية لها دور رئيس بما هو منوط به من مسئوليته عن أكثرِ العناصر تأثيرا في الاقتصاد القومي، وهم العمال عصب الاقتصاد وأساس بنائه ونهضته، هذا التأثير الذي من شأنه أن يرفع أو يخفض من الاقتصاد القومي، مشددا على ضرورة التواصل الدائم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال، والنزول دائما لمواقع العمل لتحقيق التواصل الفعال مع العمال، والعمل المستمر على تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، مما يعطي قدرا أكبر من الثقة في نفوس العمال بعقد لقاءات دورية فاعلة معهم كي تتكون ثقافة الحوار عند العمال.

وأوضح سعفان، فى بيان، أهمية النظر لجميع ما يخص العمل النقابي بنظرة أوسع وأعمق تتسم بالشمول، والدراية لكافة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات كبيرة، مضيفا أن العمال يقع على عاتقها أكثر من 70% من الجهد والعمل في إطار خطة الدولة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية شاركت النقابات العمالية والاتحاد المحلي لعمال المحافظة، إفطار رمضاني في جو من الألفة والترابط الوثيق بين العاملين بالمديرية وقيادات وأعضاء ورؤساء النقابات العمالية في جميع القطاعات، تلبية لدعوة شيخ النقابيين العماليين بالإسكندرية فتحي عبداللطيف، والمهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية على إفطار رمضانى بمقر النقابة بشاطئ البيطاش بالعجمى، بحضور عدد كبير من نقابى الاسكندرية.

وناقش الحضور الدور الداعم للنقابات من مديرية القوى العاملة وتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة الوقوف على المعوقات والمشاكل في مواقع العمل المختلفة ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.

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