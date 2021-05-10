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تعرف على أسعار كحك العيد في أشهر محلات الحلويات في مصر
الإثنين 10/مايو/2021 - 11:24 ص
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تنشر "الفجر" أسعار كحك عيد الفطر 2021 ، قبل يومين من حلول عيد الفطر المبارك وذلك في أكبر المحال التجارية للحلويات والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء منتجاتها.
وبدأت المحال التجارية عرض منتجات كحك العيد و البسكويت و البيتي فور بأحجام و أسعار مختلفة وذلك بداية من منتصف شهر رمضان الجاري .
أسعار كحك العيد في إيتوال
علبة مشكل 59 قطعة 1 كيلو 125 جنيها
علبة مشكل 90 قطعة 1.5 كيلو 190 جنيها
علبة مشكل 121 قطعة 2 كيلو 250 جنيها
علبة مشكل 180 قطعة 3 كيلو 390 جنيها
علبة مشكل 242 قطعة 4 كيلو 520 جنيها
علبة صاج ايتوال 151 قطعة 550 جنيها
علبة خشب 250 قطعة 850 جنيها
كحك سادة 48 قطعة 120 جنيها
كحك ملبن 24 قطعة 60 جنيها
كحك ملبن 48 قطعة 120 جنيها
كحك عجوة 24 قطعة 60 جنيها
كحك عجوة 48 قطعة 120 جنيها
كحك عين جمل 24 قطعة 80 جنيها
كحك عين جمل 48 قطعة 160 جنيه
كحك عجمية 24 قطعة 60 جنيها
كحك عجمية 48 قطعة 120 جنيها
كعك مرشوش مكسرات 24 قطعة 80 جنيها
كعك مرشوش مكسرات 48 قطعة 160 جنيها
بسكويت نشادر 32 قطعة 55 جنيها
بسكويت نشادر 64 قطعة 105 جنيهات
بسكويت برتقال 32 قطعة 55 جنيها
بسكويت برتقال64 قطعة 110 جنيهات
بسكويت شيكولاتة 32 قطعة 55 جنيها
بسكويت شيكولاتة 64 قطعة 110 جنيهات
بسكويت جوز هند 32 قطعة 55 جنيها
بسكويت جوز هند 64 قطعة 110 جنيهات
بسكويت اجلاسية 16 قطعة 70 جنيها
بسكويت اجلاسية 32 قطعة 140 جنيها
غريبة سادة 36 قطعة 60 جنيها
غريبة سادة 72 قطعة 120 جنيها
غريبة مكسرات 36 قطعة 75 جنيها
غريبة مكسرات 72 قطعة 150 جنيها
بيتى فور مشكل 32 قطعة 65 جنيها
بيتى فور مشكل 64 قطعة 130 جنيها
كحك العيد من حلواني العبد
كحك سادة 32 قطعة 120 جنيها
كحك سادة 16 قطعة 60 جنيها
كحك عجمية 32 قطعة 120 جنيها
كحك عجمية 16 قطعة 60 جنيها
كحك ملبن 32 قطعة 120 جنيها
كحك ملبن 16 قطعة 60 جنيها
كحك فسدق 32 قطعة 180 جنيها
كحك فسدق 16 قطعة 90 جنيها
علبة كحك مشكل 32 قطعة 130 جنيها
علبة كحك مشكل 16 قطعة 65 جنيها
غريبة باللوز 72 قطعه 160 جنيها
غريبة باللوز 36 قطعة 80 جنيها
بسكويت برتقال 72 قطعة 105 جنيهات
بسكويت جوز هند 72 قطعة 105 جنيهات
بسكويت سادة 72 قطعة 105 جنيهات
بسكويت بقطع شيكولاته 60 قطعة 110 جنيهات
علبة بسكويت شيكولاته 72 قطعة 105 جنيهات
علبة بسكويت شيكولاته 36 قطعة 55 جنيها
علبة بسكويت مشكل 60 قطعة 115 جنيها
علبة بسكويت مشكل 30 قطعة 60 جنيها
علبة بسكويت مشكل 1 كيلو 110 جنيهات
أسعار كحك عيد الفطر في بسكو مصر
كيلو كحك سادة 95 جنيها
كيلو كحك ملبن 95 جنيها
كيلو كحك عجمية 95 جنيها
كيلو كحك عين جمل 140 جنيها
كيلو كحك فسدق 140 جنيها
كيلو غريبة 120 جنيها
كيلو بسكويت سادة 85 جنيها
كيلو بسكويت مشكل سادة / برتقال / جوز هند / شيكولاتة 110 جنيهات
كيلو بيتي فور سادة 110 جنيهات
كيلو بيتي فور بالمكسرات 140 جنيها
علبة مشكل كيلو (سادة ، بيتي فور ، بسكويت) 100 جنيها
علبة مشكل 1.5 كيلو (كحك سادة ، بيتي فور ، بسكويت ، غريبة) 155 جنيها
علبة مشكل 2 كيلو (كحك سادة ، بيتي فور ، بسكويت ، غريبة) 200 جنيه
علبة مشكل 3 كيلو (كحك سادة ، كحك عين جمل ، بيتي فور بالمكسرات ، بسكويت ، غريبة) 345 جنيها
أسعار كحك العيد من لابوار
علبة كعك سادة نصف كيلو 45 جنيها
علبة كعك ساده 1 كيلو 90 جنيها
علبة كعك ملبن نصف كيلو 45 جنيها
علبة كعك ملبن 1 كيلو 90 جنيها
علبة كعك عجوة نصف كيلو 45 جنيها
علبة كعك عجوة 1 كيلو 90 جنيها
علبة كعك عجمية نصف كيلو 55 جنيها
علبة كعك عجمية 1 كيلو 110 جنيها
علبة كعك عين جمل نصف كيلو 70 جنيها
علبة كعك عين جمل 1 كيلو 140 جنيها
كحك العيد من تسيباس
علبة بسكويت نشادر نصف كيلو 40 جنيها
علبة بسكويت نشادر 1 كيلو 80 جنيها
علبة بسكويت جوز هند نصف كيلو 43 جنيها
علبة بسكويت جوز هند 1 كيلو 86 جنيها
علبة بسكويت شيكولاتة نصف كيلو 43 جنيها
علبة بسكويت شيكولاتة 1 كيلو 86 جنيها
علبة بسكويت برتقال نصف كيلو 43 جنيها
علبة بسكويت برتقال 1 كيلو 86 جنيها
علبة غريبة سادة نصف كيلو 48 جنيها
علبة غريبة سادة 1 كيلو 96 جنيها
علبة غريبة مكسرات 1 كيلو 110 جنيهات
علبة غريبة مكسرات نصف كيلو 55 جنيها
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