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خاص- الكشف عن حقيقة رحيل أروابارينا عن بيراميدز

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة اقترب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز من الرحيل عن الفريق السماوي خلال الساعات القليلة القادمة .

وقال المصدر في تصريحات خاصه لـ "الفجر الرياضي " عن وجود حالة من الغضب الشديد انتابت المسئولون في نادي بيراميدز عقب مباراة سيراميكا كليوباترا ، التي أقيمت مساء أمس " . 
 
وأضاف المصدر : " لن ننتظر حتى مواجهة إنيمبا النيجيري، في كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل ، ربما يتم الإعلان رسميا عن توجه الشكر إلى المدرب الأرجنتيني خلال الساعات القليلة المقبلة".

وواصل المصدر:" الفوز أمام إنيمبا مهم للغاية، وهدف الجميع داخل النادي، لن نتسرع في ذالك ".

وزاد قائلا:" من الممكن أن يتولى هاني سعيد ومحمود فتح الله، المهام الفنية للفريق بصفة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدرب جديد ".

وعن المدير الفني المتوقع لقيادة بيراميدز خلفا للأرجنتين رودلفو أروابارينا رد قائلًا :" لا يوجد مدرب تم الاتفاق معه حتي الآن ، لكني أتوقع أن يتولى البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك ، كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، ومن الوارد أن يتم التعاقد مع مدير فني أخر". 
 
وكان بيراميدز تذوق طعم الهزيمة برباعية مقابل هدفين أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، على ستاد الدفاع الجوي مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري المصري الممتاز، لتكون الأسوء للفريق منذ بداية مشواره في تاريخ الدوري المصري الممتاز .

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة جمعهم خلال 21 لقاء ، استطاع أن يفوز في 8 لقاءات ، وخسر 3 ، وتعادل في 10 مباريات.

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