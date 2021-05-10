رئيس محكمة النقض يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك



وجاء، مضمونها كالأتي



يطيب لى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر أن أبعث لسيادتكم بأجمل التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات، وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لنصرة الإسلام والأمة العربية والإسلامية.



وكل عام وسيادتكم والأمة الإسلامية بخير وسلام

أرسل المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض و رئيس مجلس القضاء الأعلى برقية الي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الفطر المبارك.