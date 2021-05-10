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القوى العاملة: إنهاء تحديث بيانات المنظمات النقابية أول يوليو لتسهيل الانتخابات

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة الانتهاء من العمل تباعا لرقمنة كافة الأعمال التى تقوم بها الإدارات والمديريات في مختلف أنشطة عمل الوزارة، خاصة البيانات التي يتم التعامل فيها مع جهات معنية، والتعامل معها بشكل مختلف ونظرة جديدة.

وأصدر الوزير خلال اجتماعاته الدورية مع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة تمهيدا للانتقال إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، توجيهات لمديريات القوى العاملة حول تحديث بيانات المنظمات النقابية على المنظومة الخاصة بها، وذلك فى موعد نهايته أول يوليو المقبل، بحيث تسهل إجراء انتخابات المنظمات القادمة.

وشدد على رؤساء الإدارات المركزية بعمل متابعة ورقابة دورية على المديريات للوصول لأقصى مستويات من الأداء المطلوبة فى الفترة القليلة المتبقية قبل الانتقال للعاصمة، كما وجه الوزير بتطوير منظومة التشغيل بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بحيث لا تكتفي فى بياناتها بما هو موجود بشهادات القيد المستخرجة للمواطنين، والتركيز على التفتيش لمتابعة استلام الشباب للوظائف بشركات ومصانع القطاع الخاص ومراجعتها مع شهادات القيد المستخرجة، واستمارة (1) تأمينات بما يفيد التعيين والتأمين علي العامل، وتحليل البيانات الناتجة عن تلك العملية لرصد تطورات سوق العمل.

وأكد الوزير ضرورة تدقيق البيانات المسجلة للعمالة غير المنتظمة على المنظومة، بحيث تكون ممثلة للعمالة الحقيقية على أرض الواقع، ليصل الدعم والمنح المقدمة من المديريات لمستحقيها بالفعل، وعمل قاعدة بيانات متكاملة حقيقية لتلك الفئة يمكن الاعتماد عليها فى إتخاذ أى قرارات بشأن رعاية تلك الفئة.

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