أسعار العملات اليوم الاثنين 10-5-2021 في البنوك

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 10-5-2021، خلال تعاملات البنوك الصباحية أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.94 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.80 جنيه للشراء، 19.10 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.80 جنيه للشراء، 22.08 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.66 جنيه للشراء، 21.98 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.94 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ48.97 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.



