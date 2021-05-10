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تعرف على موعد مباراة فياريال ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره فياريال الإسباني، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى الدور النهائي على حساب روما، رغم الهزيمة بنتيجة 3-2، لكنه فاز ذهابًا بنتيجة 6-2، ليتأهل بنتيجة 8-5 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

بينما وصل فريق فياريال إلى النهائي، بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف في الذهاب والتعادل سلبيًا دون أهداف في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 26 مايو الجاري، على أرضية ملعب "بي جي إي أرينا" في مدينة دانسك البولندية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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