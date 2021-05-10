Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره ريال سوسيداد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني الدورى الإسباني

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

منذ حوالي 8 ساعات

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 12 ساعة

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

أستاذ بـ طب عين شمس يكشف متى تقل فرص انتقال عدوى كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

الصحف الإنجليزية تشيد بتألق صلاح مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 11 ساعة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 5 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي الدوري الإسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

07:48 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق