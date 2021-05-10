موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره ريال سوسيداد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.





ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



