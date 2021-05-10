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تكريم أستاذ الهندسة الميكانيكية بجنوب الوادي لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الدكتور حمودة محمد دردير، الاستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية، بمنحه شهادة تقدير نظرا لجهوده العلمية في علوم الهندسية، وذلك في حضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.


قال محافظ قنا خلال مراسم التكريم أن حصول أحد أبناء جامعة جنوب الوادي علي جائزة الدولة التشجيعية في واحدة من أصعب المجالات العلمية تعد رسالة قوية لأبناء الجامعة سواء من الباحثين أو الطلاب بأن يجتهدوا ويحذوا حذو هذا العالم، مؤكدا أن أبناء محافظة قنا يتمتعون بقدر عال من الذكاء والفطنة في شتي المجالات، وأن الدولة المصرية الحديثة باتت تنظر بعين ثاقبة إلى مثل هؤلاء العلماء لتكريمهم في مختلف المحافل.

هذا وأشاد " الداودي " بالدور التنويري الذي تلعبه جامعة جنوب الوادي في قطاع التعليم والبحث العلمي باعتبارها منارة العلم علي أرض المحافظة، فضلا عن دورها في قطاع البيئة وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة شريك اساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.
يذكر أن الدكتور حمودة دردير، حصل على الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود وعلى درجة الدكتوراه في هندسة المواد الحيوية من جامعة تشونبك الوطنية بكوريا الجنوبية كما حصل على العديد من المنح الخاصة بجامعة الملك سعود ومنحة الميكست اليابانية ومنحة هيئة الفولبرايت بجامعة تكساس الامريكية كما حصل دردير على جائزة جامعة جنوب الوادي التشجيعية للعلوم الهندسية وله عدد 30 بحث دولي في مجالات هندسة المواد والنانوتكنولجى في تطبيقات الطبية والمياه والطاقة.
وتتلخص ابحاثه التي فاز بها بجائزه الدولة التشجيعية في تطبيقات الشرائح الطبية من الماغنسيوم والمواد النانومترية من البوليمرات الحيوية في صناعة الدعامات وهندسة الانسجة الطبية، وكذلك مجال الاغشية لمعالجة المياه المهدرة والمختلطة بالزيوت في العمليات الصناعية.

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