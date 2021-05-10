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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة السادسة والثلاثين

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 85 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي:

1 – إنتر ميلان 85 نقطة.
2 – أتالانتا 72 نقطة.
3 – ميلان 72 نقطة.
4 – نابولي 70 نقطة.
5 – يوفنتوس 69 نقطة
6– لاتسيو 64 نقطة.
7- روما 58 نقطة.
8 – ساسولو 56 نقطة.
9 – سامبدوريا 45 نقطة.
10 – هيلاس فيرونا 43 نقطة.
11 – أودينيزي 40 نقطة.
12 – بولونيا 40 نقطة.
13 – فيورنتينا 38 نقطة.
14 – جنوى 36 نقطة.
15 – تورينو 35 نقاط.
16 – كالياري 35 نقاط.
17 – سبيزيا 34 نقطة.
18 – بينفينتو 31 نقطة.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 18 نقطة.

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