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غادة عبد الرازق تحصد جائزة افضل ممثلة عربية بمهرجان أوسكار العرب بدبي

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُكرم مهرجان أوسكار العرب في دورته المُقبلة المُقرر إقامة فاعلياته بدبي يوم ١٩ من شهر مايو الجاري الفنانة غاده عبد الرازق كأفضل ممثلة عربية هذا العام.

وحصلت غادة عبد الرازق على جائزة أفضل ممثلة عربية وذلك لتميزها في مسلسل " لحم غزال " والذي تمكنت من خلاله من العودة بقوة للدراما الرمضانية.

وحظيت غادة عبد الرازق على إشادات عديدة ؛ حيث أنها قدمت أكثر من شخصية خلاله، ولكن بطريقة مميزها وهو ما جعلها تستحق لقب أفضل نجمة في دراما رمضان .

وكانت غادة عبد الرازق قد انتهت أمس من تصوير مسلسلها الجديد" لحم غزال"، الذى تنافس به في السباق الرمضاني الحالي 2021، والمسلسل يُشاركها في بطولته شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد عبد المجيد، وإخراج محمد أسامة.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد v

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

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