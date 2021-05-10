Advertisements

القوى العاملة تحرر 40 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون بالبحر الأحمر

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 315 شابًا، منهم 26 من ذوى الإعاقة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 637 شابا، فضلًا عن توفير 139 فرصة عمل.

وقال الوزير، فى بيان،: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 383 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 11 ألف جنيه لـ 5 عمال، بواقع 4 منحة مولود جديد بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحة زواج لعامل بمبلغ 3000 جنيه.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال أبريل الماضي قامت المديرية بإصدار 14 ترخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 3 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة، مشيرا إلي أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 392 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضرًا، وعمل ندوة توعية للعاملين.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 140 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 79 منشأة يعمل بها 7849 عاملًا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف، أن المديرية تلقت 55 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 33 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 12 شكوي، وتبقى 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أخبار تهمك

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

أستاذ بـ طب عين شمس يكشف متى تقل فرص انتقال عدوى كورونا (فيديو)

منذ ساعة

ليس الجزيري أو مروان.. كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك ضد الأهلي في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

07:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق